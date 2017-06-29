İşte Gomis'in alacağı ücret

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e ödeyeceği ücreti açıkladı. Gomis'e yıllık 3 milyon 350 bin euro ödenecek.

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e ödeyeceği ücreti açıkladı. Gomis'e yıllık 3 milyon 350 bin euro ödenecek.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir. Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir" denildi.

