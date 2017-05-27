İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar'ın vefatı nedeniyle saat 14:00'de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek'in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.

Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena'nın isminin değişme kararı alındı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman'ın yönetim kurulunun toplantası ardından yaptığı açıklamada "Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” dedi. Bu açıklamaya Tük Telekom'dan ilk tepki geldi.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın "Arena" isminin değişmesi konusunda çağrısını destekliyoruz. Türk Telekom Arena'nın isminin Türk Telekom Stadyumu olarak değişmesi için Galatasaray ile fikirbirliğimiz var, çalışmalara başladık."

"TALİMATI VERDİM, ARENA İSMİNİ KALDIRIYORUZ"

Arena isminin kaldırılacağını söyleyen Erdoğan, "İmam Hatip lisesi derken diğer Anadolu, Fen liselerini ayırmamız sözkonusu değil. Onlarla da biraraya geliyoruz. Sözlerimin bu noktasında gördüğüm gerek bu stadyumda, doğup büyüdüğüm bu Kasımpaşa semtinde, adımı bu stadyuma verdikleri, Arena değil ha burası, stadyum! Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanları kimlere parçalatıkları malum. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimleri stadlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz...." açıklamasını yaptı.