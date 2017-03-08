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İşte Galatasaray'ın borcu
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İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray'ın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL olduğu açıklandı.
Galatasaray Kulübü'nün 2017 mart ayı olağan divan kurulu toplantısında, sarı-kırmızılıların borcu açıklandı. Toplantıda mali konularla ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, 31 aralık 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL, alacaklarının ise 641 milyon TL olduğunu söyledi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti. 2016 yılı bütçesinde hedefledikleri gelir ve giderlerin tutmadığını belirten İsmail Sarıkaya, "2016 gelir hedefinin 106 milyon 283 bin 943 TL olarak belirlendi. Ancak 82 milyon 742 bin 321 lira gelir elde edildi. 110 milyon 913 bin 150 TL gider hedeflendi. Ancak 158 milyon 306 bin 604 TL gider oluştu" diye konuştu.
Gider fazlasının oluşmasının erkek basketbol takımının THY Euroleague'de oynamasının önemli rol oynadığını söyleyen İsmail Sarıkaya, "Geçen sezon Eurocup'ı kazanan takımı bu sene Euroleague'de mücadele ediyor. Bu yüzden ekstra transferler yapıldı. Yabancı oyunculara ödediğimiz ücretlerde kur farkı oluştu. Avrupa Ligi'nde 2 katı deplasman gideri var. Erkek basketbolunda böyle ciddi bir artış oldu" şeklinde konuştu. Erkek basketbol takımı için ise 2016 yılında 28 milyon 925 bin TL ayrılmasına rağmen giderin 46 milyon 747 bin TL olduğu açıklandı.
(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)

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