İşte FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının aylık topladığı para

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü Emniyet yapılanması mali iltisaklarının deşifre ve tespitine yönelik olarak yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; emniyet mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından; aylık 3 milyon 500 bin TL Himmet parası ve 18 milyon TL tutarında çeyrek altın, kurban ve fitre parası topladıkları tespit edildi.

TOPLANAN PARALARLA...

Toplanan bu paraların; örgüt mensuplarının avukat giderlerinde, yurt dışına kaçacak olan veya halen firari olarak yurt dışında yaşayan örgüt mensuplarının finansa edilmesinde, yurt içinde firari olarak aranmakta olan mensuplarına örgüt tarafından kiralanan evlerin giderlerinde, bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen'nin talimatı ile örgüt adına kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan düşünce kuruluşlarında, örgüt propagandası yapan görsel ve sosyal medya kuruluşlarında, başta emniyet teşkilatı olmak üzere, kuvvet komutanlıkları, adliye vb. mahrem yapılar içerisinde bulunup görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilen örgüt mensuplarının finanse edilmesinde kullandıkları ve kalan paranın da örgüt adına faaliyet yürüten firmalara aktarıldığı anlaşıldığı öğrenildi.

İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELERE AKTARILDI

Devam eden çalışmalarda örgütün 2 firma kurduğu, mensuplarından toplamış oldukları paraları da bu firmalar aracılığı ile inşaatı devam eden 55 Konutluk projeye aktardıkları tespit edilmiş, bahse konu firmalara mahkeme kararı ile kayyum ataması yapıldığı belirtildi.

KİRALIK KASALARDA SAKLADILAR

Yine örgütün mensuplarından toplamış oldukları paralarının bir kısmını bankadaki kiralık kasalarda sakladıkları tespit edildi ve bu kapsamda bir şahsa ait banka kasasında yapılan aramalarda; 597 bin dolar, 2 bin 500 Euro, 300 İngiliz Sterlini, 699 bin TL tutarında banka çekleri, 14 bin 250 TL ve dijital materyallere, el konulduğu belirtildi.