İşte Fenerbahçe'nin Valbuena için ödeyeceği ücret

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena için eski kulübü Lyon'dan açıklama geldi. Lyon, tecrübeli futbolcunun 1,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus karşılığında transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena için eski kulübü Lyon'dan açıklama geldi. Lyon, tecrübeli futbolcunun 1,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus karşılığında transfer olduğunu duyurdu. Olympique Lyon, Fenerbahçe'yle anlaşan Valbuena'nın transferini açıkladı. Lyon, yıldız oyuncunun 1,5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında Fenerbahçe'ye gittiğini belirtti. Lyon, 32 yaşındaki futbolcusuna da kulüplerine verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederken, kariyerinin kalanı için de başarı diledi.
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