İşte Fatma Girik'in sağlık durumu: Kendi ağzından

Türk Sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, 'Sağlık durumum çok iyi, hakkımda çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin' dedi.

Türk Sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, "Sağlık durumum çok iyi, hakkımda çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, geçirdiği rahatsızlık sonucu kalçasına platin takılan Türk Sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'i ziyaret etti. Hazinedar, ellerini öptüğü ve çiçek takdim ettiği Girik'in sağlık durumu hakkında da bizzat kendisinden bilgi aldı. Başkan Hazinedar, "Sizi çok iyi gördüm maşallahınız var, umarım en kısa sürede sağlığınıza kavuşarak sevenlerinizle bir araya gelirsiniz" dedi.



"SAĞLIK DURUMUM ÇOK İYİ"

Ziyareti için Başkan Hazinedar'a teşekkür eden usta oyuncu Fatma Girik ise, "Sağlık durumum çok iyi, hakkımda çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin. En kısa sürede ayağa kalkıp sevdiklerimle bir araya geleceğim" dedi.

Ziyaretin sonunda ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.

