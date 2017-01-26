İşte Ersan'ın alacağı ücret

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'e 400 bin avro ücret ödeyecek.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'e 400 bin avro ücret ödeyecek.

Beşiktaş'ın Çin'in Hebei China Fortune'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ersan Gülüm, hedefini açıkladı. Siyah-beyazlı takımdan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığını hatırlatan Ersan, "Takımı 41 puanda bırakmıştım. Döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz. Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş'ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş'a, ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak. Hoca bana görev verirse çıkıp görevimi yapacağım. Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hoca hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım" diye konuştu.



İŞTE ÖDENECEK ÜCRET

Beşiktaş Futbol A.Ş, Ersan Adem Gülüm'ün transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir."

