İşte Ergin Ataman'ın Galatasaray kariyeri

Başantrenör Ergin Ataman, Galatasaray'a 23 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kazandırırken, 2016 yılında da Eurocup zaferi yaşattı. Ataman 5 sezon boyunca 321 resmi maça çıktı ve 188 galibiyet elde etti.

Başantrenör Ergin Ataman, Galatasaray'a 23 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kazandırırken, 2016 yılında da Eurocup zaferi yaşattı. Ataman 5 sezon boyunca 321 resmi maça çıktı ve 188 galibiyet elde etti.

Galatasaray'da Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile yollar ayrıldı. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 65 maça çıkan Ataman, 31 galibiyet, 34 mağlubiyet aldı, THY Euroleague'de son 8'e kalamadı. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 6. sırada tamamladı. Play-Off çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşen Galatasaray, lige bu turda veda etti.



2012 YILINDA BAŞLADI

Ataman, sarı-kırmızlılar ile 2012 yılının yaz aylarında göreve başladı. Deneyimli çalıştırıcı, ilk sezonunda Galatasaray'a 23 yıl sonra lig şampiyonluğu sevinci yaşatırken, aynı zamanda 2016 yılında da Eurocup'ı kazanma başarısı gösterdi.



321 RESMİ MAÇ

Ataman, Galatasaray ile toplam 321 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlarda 188 kez parkeden galip ayrılırken, 133 kez de rakiplerine mağlup oldu. Çalıştırdığı 5 sezon içerisinde ligde 5 sezonda da Play-Off'ta mücadele etti. 2 kez finale yükseldi.



ATAMAN'LA 2016 YILINDA AVRUPA'DA ZİRVEDE

Ergin Ataman, 2016 yılında Galatasaray ile Avrupa'nın zirvesine çıktı. Eurocup finali ikinci maçında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Fransız ekibi Strasbourg'u geçen Ataman'ın öğrencileri, kupayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi.



EUROLEAGUE'DE GEÇEN 3 SENE

Ergin Ataman'ın Galatasaray'ı Euroleague'de 3 sezon mücadele etti. Ataman 2013-2014, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-kırmızılılarla başarılı bir şekilde mücadele etti. Galatasaray, Ataman ile Euroleague'de 81 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 30 kez galip gelirken, 51 maçta mağlup oldu.

(Oğuzhan Ort / İHA)