İşte Erdoğan'ın A Takımı

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Partinin yeni Sözcüsü Mahir Ünal oldu. MYK'ya yeni giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ, Mahir Ünal olurken, MYK'dan giden isimler ise Şaban Dişli, Yasin Aktay ve Nükhet Hotar oldu.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Partinin yeni Sözcüsü Mahir Ünal oldu. MYK'ya yeni giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ, Mahir Ünal olurken, MYK'dan giden isimler ise Şaban Dişli, Yasin Aktay ve Nükhet Hotar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. MKYK toplantısında alınan kararla AK Parti'nin yeni Sözcüsü Mahir Ünal oldu. İlk MKYK toplantısının gerçekleştirildiğini anlatan Ünal, referandum ve 2019 seçimlerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti. Teşkilatların performanslarının da değerlendirildiğini kaydeden Ünal, FETÖ ile mücadele, Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların ele alındığını ve İçişleri Bakanı Soylu'nun bu konuda bir sunum yaptığını ifade etti.

16 Nisan'dan sonra gerçekleştirilen kongrede tüzük değişikliğinin gerçekleştiğini ve bu tüzük değişikliğiyle genel başkan vekili statüsü ile Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkan vekili statüsüne sahip olduğunu ifade eden Ünal, MKYK'da yapılan temayüle binaen MYK seçiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.



YENİ MYK BELLİ OLDU

AK Parti'nin yeni MYK'sında yer alan isimler şöyle:

Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan,

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun,

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yerine Mahir Ünal,

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker,

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya,

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin yerine Cevdet Yılmaz,

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin,

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz,

Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'nın yerine Hamza Dağ,

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın yerine Ravza Kavakçı Kan,

Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan,

Genel Sekreter Abdülhamit Gül,

Parti Sözcüsü Mahir Ünal,

TBMM Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Naci Bostancı, İlknur İnceöz ve Bülent Turan, Mehmet Muş,

Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam,

Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş."

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yerine Mahir Ünal getirildi. Ünal, parti sözcülüğü görevini üstlendi. Cevdet Yılmaz ise Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin MYK üyeliği sona ermiş oldu. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın yerine Ravza Kavakçı Kan getirildi. MYK'dan giden bir isim de Yasin Aktay olmuş oldu. Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'nın yerine Hamza Dağ getirildi. Böylelikle MYK'ya yeni giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ, Mahir Ünal oldu. MYK'dan giden isimler ise Şaban Dişli, Yasin Aktay ve Nükhet Hotar oldu.

Ünal, açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisinin duygularının sorulması üzerine Ünal, "AK Parti'de her birimiz bir nefer olarak değişik pozisyonlarda, görevlerde bulunuyoruz. Ben bu partide 4 yıl büyük bir onurla grup başkanvekilliği yaptım, bakanlık yaptım. Partime ve liderime müteşekkirim. Sadece teşkilatlarla ilgili değil, hem yerel yönetimler hem teşkilatlar hem de hükümetle ilgili, hem performans hem başarı oranlarının değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü, 2019 artık yüzde 45'le seçim kazanılacak sistem değil, yüzde 50 artı bir getiren bir sistemle karşı karşıyayız. Hükümet sistemiye birlikte artık Türkiye'de siyaset eskisi gibi olmayacak, tüm siyasi partiler siyaset yapmak durumunda kalacak, özellikle muhalefet" ifadelerini kullandı.

Kabine değişikliğine ilişkin soruya Ünal, "Yarın grup toplantımızı Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Kabine ile ilgili bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın istişareleri" yanıtını verdi.

(Enise Vural / İHA)