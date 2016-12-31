İşte Elektrik kesintisinin nedeni! Berat Albayrak açıkladı

Elektrik kesintisinin nedeni. İstanbul'da 3 gündür aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar kesintinin nedenini merak ederken Berat Albayrak'tan son dakika kesinti açıklaması geldi.

Elektrik kesintisi neden yaşanıyor sorusunun cevabı belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kopan hat ve kırılan direklerle ilgili 2 gündür uğraş verilen bölgede incelemelerde bulundu.

BERAT ALBAYRAK KESİNTİ NEDENİNİ AÇIKLADI

Yaptığı incelemeler sonrasında açıklama yapan Berat Albayrak kesintinin nedenini şöyle özetledi: Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu.

Albayrak arızanın büyük bir bölümünün giderildiğini belirterek, zorlu şartlara rağmen uyumadan gece gündüz çalışanlara da teşekkür etti.

SİBER SALDIRI ALTINDAYIZ DEMİŞTİ

Hürriyet'teki habere göre ise, Enerji Bakanlığı'ndan olan bir yetkili 15 Temmuz'dan bu yana siber saldırı altında olduklarını açıklamıştı.