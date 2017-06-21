İşte Dwight Howard'ın yeni takımı

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Amerikalı oyuncu Dwight Howard, yine aynı konferansta olan Charlotte Hornets'a takas oldu.

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Amerikalı oyuncu Dwight Howard, yine aynı konferansta olan Charlotte Hornets'a takas oldu.

NBA'de oyuncu takasları ardı adına gelirken, bir yenisi de Charlotte Hornets ile Atlanta Hawks arasında gerçekleşti. Doğu Konferansı takımlarından Atlanta Hawks'ta oynayan yıldız pivot Dwight Howard, sürpriz bir takasa imza attı. Howard, Miles Plumlee, Marco Belinelli ve 41. sıra draft hakkına karşılık yine Doğu Konferansı ekiplerinden olan Charlotte Hornets'a takas oldu.

Yıldız oyuncu, Atlanta'da rahatsız olduğunu birçok kez dile getirmişti. Hornets ayrıca Atlanta'nın 31. sıra draft hakkını aldı.

(Oğuzhan Ort / İHA)