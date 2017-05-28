İşte dünyanın en küçük sergisi

Dünyanın en küçük sergisi Eskişehir'de açıldı. Sergi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın en küçük sergisi Eskişehir'de açıldı. Sergi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mikroskobik heykeller, yalnızca mikroskop ya da özel büyüteçler altında görülebilen bu heykeller dünyada yalnızca bir kaç sanatçı tarafından yapılabiliyor. Nadide ve şaşırtıcı bu eserler, dünyada insan eliyle yapılmış en küçük sanat ürünleri olarak dikkat çekiyor. Yapımın her aşamasında olağanüstü hassasiyet, dikkat ve sabır isteyen bu eserler yapılırken, denetimsiz bir nabız atışı bile aylarca süren çalışmayı bozmaya yetiyor. Bu eserlerin diğer bir özelliği ise, yapımında kullanılan malzemelerin doğadan alınması. Yani bu eserleri yaparken boyama, yontma, kazıma, kesme ve benzeri çalışmaları yapabilmek için doğaya ihtiyacınız var. Çünkü bir makinenin bu çalışmaları üretebilmesi mümkün olarak görünmüyor. Ancak bir örümceğin mikroskobik kılı ya da minik bir diken ucu kazıma ya da yontma aleti olabiliyor. Türkiye'de başka örnekleri bulunmayan eserler, Necati Korkmaz'ın 35 yıllık çalışmalarının bir sonucu olarak Eskişehir'de sergileniyor. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nin konuğu olan Necati Korkmaz ve eserleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.



"20 ESERİMİ GETİRDİM"

Sergisi konusunda bilgilendirmelerde bulunan sanatçı Necati Korkmaz, 20 çalışmasının Eskişehir'de vatandaşları beklediğini söyledi. Dünyanın en mucize tespihinin de yer aldığı sergi hakkında konuşan Korkmaz, "Dünyanın 3 mikro heykel sanatçısından biri olarak tanınıyorum. Aynı zamanda Gubari hat sanatçısıyım. Gubari toz yazı anlamına gelen bizim eski bir sanatımızdır. Bu sanatı Türkiye'de icra eden tek kişiyim. Eskişehir'e çok güzel eserler getirdik. Tabi görenler çok şaşırıyorlar, acaba nedir bu mikro heykeller diye. Gözle zor görülebilen, bazen görülemeyen son derece hassas, elle yapılmış çok güzel heykeller. Kural olarak heykel sanatının aynısıdır. Bir şeyin küçüğünü yapmak esasına dayalıdır. Tamamen kişisel yeteneklere bağlı bir sanattır. Örneğin görmüşsünüzdür saç telinde yürüyen bir cambazımız vardır. Sonra toplu iğne başına yaptığım satranç takımı vardır. Ciddi bir satranç takımıdır. Ama sadece toplu iğne başına, 3,5 milimetrelik bir satranç takımı üzerine yapılmış bir eserdir. Dünyanın en mucize teşbihi olarak adlandırılan 33'lük incir çekirdeği tespihimi getirdi. Tespihimin özelliği saç telinin üzerine dizilmesidir ve incir çekirdeklerinin üzerinde Allah'ın 99 ismi yazılıdır. Bu çıplak gözle yada mercekle görünmez. Sadece mikroskopla gözükebilir. Bunu yazdığım fırça ise, örümceğin tek bir kılından yapılmıştır. Mikroskobik bir objedir. Onunla 6,5-7 ayda yazdığım bir eserdir. Bazı sergilere gittiğimde çok büyük heyecan oluşturmuş bir eserdir. Özellikle Eskişehir'e getirdik. Sanatseverlerin bu 6 günlük sergimizi görmelerini istiyoruz. Türk Dünyası Kültür Merkezindeyiz 26 Mayıs - 1 Haziran arasında. 20 eserimi getirdim. Bu eserleri herhangi bir yerde görme şansları yoktur. Altı günlüğüne Eskişehir'e getirdik. Bu sanat merkezine gelsin, görsünler" dedi.



"SPONSOR BULABİLİRSEK, BİZ BU YARIM SANTİMLİK BİR KİTAP DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni bir çalışmasının olup olmadığının sorulması üzerine ünlü sanatçı Korkmaz, şu cevabı verdi;

"Bundan sonraki hedefimiz, ben bunu defalarca söyledim dünyanın en küçük kitabını Türkiye'ye mal etmektir. Bir Japon vardı bizim rakibimiz. Biraz da teknoloji kullanmışlar. Bizde yaratanın verdiği iki makine var sadece, oda eller. Onun dışında bir şey yaptığımız yok. Eğer sponsor bulabilirsek, biz bu yarım santimlik bir kitap düşünüyoruz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş Türk devletlerinin bayrakları ve isimleri olacak. Çünkü dünya artık böyle yürüyor. İnsanlar kendini böyle tanıtıyorlar. Bütün ülkeler böyle tanıtıyor. Siz turizme yüz binlerce para ayırırsınız ama bu tür objeler bir ülkenin tanınmasında o kadar katkıda bulunuyor ki, ayrıca çok ucuza da mal oluyor bu tür şeyler. Sadece yemek gerektiren şeyler. Bunu inşallah Türkiye'ye mal edeceğiz biz. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden göreceksiniz dağılacaktır. Herkes 17 Türk devletini görmüş olacak."



"ESKİŞEHİR'E GELEN HERKESİ BEKLİYORUZ"

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal ise, doğal malzemeler ile yapılan çalışmaların merkeze güzel bir hava getirdiğinden bahsetti. Merkezin daha bir çok sanat sergisine ev sahipliği yapacağını belirten Doç. Dr. Topal, "Sergiler, konserler, okuma seminerleri, sempozyumlar gibi pek çok faaliyeti biz burada organize etmeye çalışıyoruz. Tabi mikro heykel sanatçımız Necati Korkmaz çok müstesna bir isim. Dünyanın 3 mikro heykel çalışanından birisi. Kendisini aradık ve böyle güzel bir mekanda sizin serginizi mutlaka görmek istiyoruz dedik. Sağ olsun bizi kırmadılar ve geldiler. Dünyanın en küçük tespihini, dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'ini doğal malzemelerle yapılmış olan bu sergisini bize lütfetti. Bizde ziyaretçilerimize açmış bulunduk. Biz bugüne kadar burada Türk Dünyası Gençlik Kurultayı yaptık. Türk Dünyası'nın yine çok önemli yazarlarından, edebiyatçılarından Cengiz Dağcı ile ilgili bir sempozyum yaptık. İki gün önce burada TÜBİTAK Türkiye Finalini yaptık ve şuanda gördüğünüz gibi Necati Korkmaz'ın sergisi yapılıyor. 17 eser sergileniyor şuanda burada. Tabi ki bizim sanatçımızın eserleri bunlarla sınırlı değil ama buraya getirebildikleri, bizim seçtiklerimiz bunlar. Bundan sonra da bu tür etkinlikler devam edecek. Halkımızı açık burası, ücretsiz. Yani Sazova'ya gelen, Eskişehir'e gelen herkesi bekliyoruz. Hem Türk Dünyasından umdeleri burada görecekler, hem de günceler ve bilimsel sergileri görecekler" şeklinde konuştu.

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin / İHA)