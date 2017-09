11.09.2017 15:47 İşte dünyanın en büyük meyvesi

Türkiye Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul 18 kiloya ulaşan ağırlığı ile dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen 'Jackfruit' meyvesini düzenlenen tanıtım toplantısı ile kesti.

Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul ağırlığına rağmen ağaçta yetişen ve 'meyvelerin şahı' olarak da adlandırılan jackfruitin kesim tekniğini uygulamalı olarak gösterirken, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli de İHA muhabirine jackfruitin faydaları hakkında bilgi verdi.

Verita'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Malezya meyveleri tanıtım toplantısına Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Vahab, Dubai Malezya Başkonsolosluğu'ndan Tarım Bölümü Konsolosu Shahid Abu Bakar, İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Birincioğlu, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ile çok sayıda ithalatçı, distribütör, perakendeci ve basın mensubu katıldı. Davette Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Wahab, dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen yaklaşık 1 metre uzunluğa, 50 cm çapa ve 40 kilo ağırlığa ulaşabilen jackfruit meyvesinin kesilişini uygulamalı olarak göstererek, misafirlere ikram etti.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli İHA muhabirine yaptığı açıklamada, jackfruit meyvesinin faydalarına değinerek, "En önemli özelliklerinden biri çok yüksek lifli.Yüksek lifli olduğu için de tokluk hissi çok çabuk veriyor. Aslında tatlı bir meyve; fakat yüksek lifli olduğu için bağırsakları çalıştırıyor ve çok detoksike ediyor vücudu temizliyor o yüzden de kilo vermeye de yardımcı. Kanseri engelleyici etkisi var çünkü çok yüksek C vitamini var. C vitamini nedeniyle antioksidan desteği ve serbest radikallere karşı geliyor. Ciddi anlamda koruyucu etki var LDL'yi kötü huylu kolesterolü düşürüyor. Tansiyonu düzenliyor. Bir de özellikle tiroid için içinde barındırdığı bakır nedeniyle tiroidi de düzenleyici etkiye sahip. Cilt için çok yararlı bir şeyi var. İçindeki tohumunu 6 gün suyun içinde bekletip o sıvıyı cildinize sürdüğünüzde ve bunu rutin olarak yaptığınızda pırıl pırıl parlayan da bir cildiniz oluyor. Yani şöyle bir meyve; bu kadar büyük bir meyve ama her şeyinden faydalılanabiliniyor rahatlıkla" diye konuştu.



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET YÜZDE 50 ARTACAK

Türkiye Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Wahab, Türkiye ve Malezya arasında resmi diplomatik ilişkilerinin 1964 yılında başladığını belirterek, iki ülke arasında yapılan yatırımların rakamsal değerleri hakkında bilgi verdi. Mart 2015 itibariyle Malezya'nın Türkiye'deki doğrudan dış yatırımlarının 844 milyon dolara ulaştığını söyleyen Büyükelçi, "Türkiye'nin Malezya'ya doğrudan dış yatırımı ise 127 milyon dolardır. Bu rakamın yakın gelecekte 200 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında ise Malezya ve Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi yüzde 48 oranında artarak 2,92 milyar TL olmuştur" diyerek 2018 yılında Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında artarak 4 milyar lira olmasının beklendiğini ifade etti.



"TÜRKİYE VE MALEZYA ARASINDAKİ İKİLİ TİCARET 741 MİLYON TL'LİK BİR HACME ULAŞTI"

2015 yılı ilk 6 aylık döneminde Malezya'dan Türkiye'ye yapılan ihracatta tarım ürünlerinin 313 milyon 586 bin lira ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Malezya Başkonsolosluğu'ndan Tarım Bölümü Konsolosu Shahid Abu Bakar, "Bu yıl ilk 3 aylık dönemde tarım sektöründe Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ticaret 741 milyon TL'lik bir hacme ulaşıldı. Malezya meyvelerinin bu hacimdeki payı ise 2.92 milyon TL" dedi.