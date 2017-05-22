İşte Diyanet İşleri Başkanının FETÖ liderine gönderdiği mektup

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e gönderdiği mektup ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e gönderdiği mektup ortaya çıktı

TGRT Haber ekranlarında 'Günaydın Türkiye' programına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kutlu Doğum ve dinlerarası diyalog safsatalarına göz yuman Diyanet İşleri Başkanı'nın FETÖ ile olan ilişkisini gözler önüne serdi. Prof. Şimşirgil ve TGRT Haber ekibi, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in 2013 yılında, FETÖ lideri Gülen'e yazdığı mektubu canlı yayında ekranlara getirdi. Prof.Şimşirgil, Görmez'i istifaya davet etti. Görmez'in, Gülen'e gönderdiği mektup ise şöyle:

"Ehl'i hadisin naçiz bir talebesi olarak bir grup genç alimle birlikte, Resul-i Ekrem'in nübüvvet işkâtından iktibas ile cem', tebvib ve tasnif ederek şerhettiğimiz "Hadislerle İslam - Hadislerin hadislerle yorumu" eserini şahsım da dahil çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zât-ı âlilerinin yüksek ıttılâlına tankidâtına arz etmekten şerefyab olduğumu ifade eder, sıhhat, âfiyet, uzun ömürler niyazıyla, selam, hürmet ve muhabbetlerimi takdim ederim. 25.04.2013 Mehmet Görmez".

