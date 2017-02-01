İşte derbiyi statta izlemenin bedeli

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Derbi mücadelesinin bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 375 TL
Kategori 2: 350 TL
Kategori 3: 325 TL
Kategori 4: 300 TL
Kategori 5: 260 TL
Kategori 6: 220 TL
Kategori 7: 140 TL
Kategori 8: 130 TL
VIP: 800 TL
1903 A-E BLOK: 800 TL
1903 B - D BLOK: 850 TL
1903 C BLOK: 900 TL