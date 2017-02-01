01.02.2017 14:51 İşte derbiyi statta izlemenin bedeli

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıktı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Derbi mücadelesinin bilet fiyatları şu şekilde:



Kategori 1: 375 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 325 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 260 TL

Kategori 6: 220 TL

Kategori 7: 140 TL

Kategori 8: 130 TL

VIP: 800 TL

1903 A-E BLOK: 800 TL

1903 B - D BLOK: 850 TL

1903 C BLOK: 900 TL



