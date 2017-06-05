İşte Deniz Seki'nin ilk sözleri

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanarak 2014 yılından beri cezaevinde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu. Seki, cezaevi çıkışında beyaz güvercin uçurdu

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanarak 2014 yılından beri cezaevinde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu. Seki, cezaevi çıkışında beyaz güvercin uçurdu

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanan ve 2014 yılından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki bugün saat 15:30 sıralarında tahliye oldu. Tahliye öncesi Seki'nin çok sayıda hayranı sabahın erken saatlerinde cezaevine geldi. Ünlü sanatçı Deniz Seki, saat 15:30 sıralarında cezaevinden tahliye oldu. Tahliye sırasında basın mensupları arasında izdiham yaşandı.Deniz Seki, cezaevi çıkışında beyaz güvercin uçurdu. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Seki, "Allah'ıma şükürler olsun. Beni burada bekleyen çok sayıda sevenim var. Sabahtan beri buradasınız. Teşekkürler. Benim sesim oldunuz. Dimdik ayakta durmamı sağladınız. Sizleri çok özledim. İki gün sonra basın toplantısı yapacağım" dedi. Ardından kendisine verilen çiçeği de alan Seki, minibüse binerek cezaevinden ayrıldı.

(Volkan Kayalar - Murat Ergin - İsmail Coşkun /İHA)