İşte DEAŞ'ın El Bab'daki yeraltı dünyası

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'ın El Bab'daki yer altı dünyası kameraya yansıdı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'ın El Bab'daki yer altı dünyası kameraya yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen operasyonlar El Bab'da yoğunlaştı. Terör örgütlerine yönelik olarak 183 gündür devam eden temizleme harekatında El Bab'daki DEAŞ hedefleri havadan ve karadan bombalanıyor. El Bab'da birçok noktayı kontrol altına alan TSK destekli ÖSO birlikleri, şehrin altını adeta örümcek ağına gibi saran DEAŞ'e ait tünelleri buldu. Tünellerde temizlik yapan özel birlikler, terör örgütünün elindeki binaları da ele geçirdi. (Abu Mucahit El Halebi / İHA)
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