İşte CIA'in yeni başkanı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın adayı olan Mike Pompeo'un CIA Başkanlığını onayladı. Pompeo, Washington'da İran ve Suriye karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın adayı olan Mike Pompeo'un CIA Başkanlığını onayladı. Pompeo, Washington'da İran ve Suriye karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

ABD Senatosunda, Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Mike Pompeo onayladı. Yapılan oylamada, 67 evet oyu alan Pompeo CIA'in yeni başkanı oldu. 67 senatör Pompeo'ya evet oyu kullanırken 33 senatör red oyuyla karşılık verdi. Demokratlardan gelen evet oylarına karşılık, ret oyu verenler arasında önde gelen bir Cumhuriyetçilerden Senatör Rand Paul dikkat çekti. Üç dönemdir Cumhuriyetçi Parti'den Kansas Vekili olarak görev yapan Pompeo, Washington'da İran ve Suriye karşıtı söylemleriyle tanınıyordu.

Senato istihbarat komitesinden gelen yazılı sorulara yanıt veren Pompeo, değişen politikaya açık olduğunu ve uzmanlarla danışacağını dile getirdi. Öte yandan Demokrat Senatör Ron Wyden, senatoda gerçekleştirdiği konuşmasında Pompeo'nun adaylığına karşı 1 saatten fazla konuşarak gözlem ve sorgulama taktikleriyle ilgili tutarsız cevaplar veren Pompeo CIA'de politikayı nasıl uygulayacağını bilmenin imkansız olduğunu söyledi.

Pompeo, Washington'da İran ve Suriye karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

