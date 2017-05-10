İşte CHP'nin yeni sözcüsü

CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi.
CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi. CHP'de yeni parti sözcüsü belli oldu. İstifa eden Selin Sayek Böke'nin yerine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi. Aydın milletvekili olarak meclise giren Tezcan, avukat ve 51 yaşında.
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