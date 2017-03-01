İşte Bursasporlu futbolculara yapılan saldırı

Bursaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından takım otobüsünü durduran bir grup taraftarın kaleci Harun Tekin ile yaşadığı arbedenin görüntüleri ortaya çıktı.
Bursaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından takım otobüsünü durduran bir grup taraftarın kaleci Harun Tekin ile yaşadığı arbedenin görüntüleri ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, dönüş yolunda bir grup taraftarın tepkisi ile karşılaşmıştı. Osmangazi Köprüsü çıkışındaki gişelerde takım otobüsünü durduran taraftarların futbolculara yönelik küfürlü konuşmalarının ardından milli kaleci Harun Tekin ile yaşadıkları arbedenin görüntüleri de sosyal medyaya düştü.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.