İşte Beşiktaş'ın rakibi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 32 Turu'nda Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 ve evinde 2-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, son 16 turunda Olympiakos ile eşleşti.

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi komşu Olympiakos oldu.

Beşiktaş ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak.

Beşiktaş ile Olympiakos en son 8 Ağustos 2016'da bir hazırlık maçında karşılaşmış ve siyah-beyazlı takım rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmişti.



SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle:

Celta Vigo - Krasnodar

Apoel - Anderlecht

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

O. Lyon - Roma

Rostov - Manchester United

Olympiakos - Beşiktaş

Gent - Genk

Kopenhagen - Ajax

