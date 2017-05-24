İşte Başbakan Yıldırım'ın yeni görevi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeniden grup başkanı seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeniden grup başkanı seçildi.

AK Parti'nin grup başkanı, bugün Mecliste gerçekleştirilen kapalı grup toplantısıyla belli oldu. 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile AK Parti'de bayrak değişimi yaşandı. Başbakan Yıldırım, genel başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Bu değişim Türkiye'de yeni bir süreç başlattı. Kongrede sadece genel başkan değişmedi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girişin adımı da atıldı.

Yıldırım'ın grup başkanı seçilmesi için 5 grup başkanvekili tarafından öneri sunuldu. Önerinin onaylanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım 300 oyla grup başkanı seçildi.

(Enise Vural / İHA)