İşte Barca'nın yeni sezon deplasman forması

Barcelona'nın 2017-18 sezonu deplasman forması tanıtıldı.

Barcelona'nın 2017-18 sezonu deplasman forması tanıtıldı.

Katalan ekibi, iç saha formasının ardından deplasman formasını da beğeniye sundu. Nike tarafından yapılan forma, mavi ve kırmızı renk paletiyle aeroswift teknolojisini birleştiriyor. Katalan bayrağı Senyera tarafından kısmen tanımlanan boyun yaka üzerinde kulübün tarihi ve kültürüne esin kaynağı olan bir detaylandırmayla birlikte formanın ana rengi canlı, polarize bir mavi. Sağ kolun iç kısmında "Força" ve solda "Barça" ayrıntıları mevcut.

Formanın tasarlanmış birleşme bölgeleri hareket halindeki sporcuya uygunluğu artıran bir ince geometrik desen oluşturuyor. Formanın iki yanı, mavi şortlara kadar forma uzunluğu boyunca sırasıyla soldan sağa koyu kırmızı veya mavi bir şerit içeriyor. Bu şeritler oyuncu hareket halindeyken genişliyor ve nefes alabilirlik en üst düzeye çıkıyor.

