İşte Antalyaspor'un 2016-2017 sezon karnesi

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna kötü başlangıç yapan Antalyaspor, sezonu kulüp tarihinin en iyi puanını toplayarak tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna kötü başlangıç yapan Antalyaspor, sezonu kulüp tarihinin en iyi puanını toplayarak tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-207 sezonuna Osmanlıspor beraberliğiyle başlayan Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden sonra topladığı puanlarla sezonu Antalyaspor tarihinin en iyi sezonunu tamamladı. Antalyaspor oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. 58 puanla ligi 5. sırada tamamlayan Antalyaspor, kulüp tarihinin en iyi derecesini gerçekleştirmiş oldu. Kırmızı-beyazlı ekip daha önce 1998-1999 sezonunda 14 galibiyet 7 beraberlik ile 49 puan almış ve ligi 6. sırada bitirmişti.



"MORAİS İLE BAŞLANDI ÇALIMBAY İLE DEVAM EDİLİYOR"

Antalyaspor takımın başına 2015-2016 sezonunda Teknik Direktör Yusuf Şimşek'ten sonra göreve getirilen Portekizli Teknik Adam Jose Morais ile başladı. Yönetim ligde oynanan 6 maçta toplanan 2 puan sonrasında Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı. Morais, kırmızı-beyazlı takımın başında 24 maça çıkarken, bunların 5'i Türkiye Kupası maçı oldu. Portekizli teknik adam 24 maçta 10 yenilgi, 6 beraberlik ve 8'de galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam Morais, 2016-2017 sezonunda Antalyaspor'un başında 6 maça çıkarken, Alanyaspor, Konyaspor, Karabükspor ve Galatasaray'a yenilirken, Osmanlıspor ve Akhisar Belediyespor ile berabere kaldı. Antalyaspor yönetimi alınan bu başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik adam Morais ile yollarını ayırdı ve en son Kasımpaşa'da görev alan Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi.



"ÇALIMBAY, ANTALYASPOR'A EN İYİ DERECEYİ GETİRTTİ"

Morais'in ardından göreve gelen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Akdeniz ekibinin başında Süper Lig'de 28 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam 28 maçta, 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 6'da yenilgi aldı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, bu sezonki galibiyetlerin tamamını Çalımbay'ın göreve gelmesinden sonra elde etti. Tecrübeli teknik adam görevde bulunduğu 28 maç sonunda takıma toplam 56 puan kazandırdı. 58 puanla ligi 5. sırada tamamlayan tamamlayan Antalyaspor'a tarihinin en iyi sezonunu yaşattı. Kırmızı-beyazlı ekip daha önce 1998-1999 sezonunda 14 galibiyet 7 beraberlik ile 49 puan almış ve ligi 6. sırada bitirmişti.



"4 BÜYÜKLERE 3 GALİBİYET, 4 YENİLGİ, 1 BERABERLİK"

Antalyaspor 4 büyük takıma karşı oynadığı maçlardan 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik çıkardı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan kırmızı-beyazlılar sahadan 3-1 yenilgi ile ayrıldı. Ligin 8. haftasında yine deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Akdeniz ekibi bu kez sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. 11. haftada yine deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar bu sefer Chico'nun attığı golle sahadan galip ayrılan taraf oldu. Antalyaspor'un bu galibiyeti 1951 yılında yapılan Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor'a karşı ilk galibiyeti oldu. Kırmızı-beyazlılar daha önce oynanan 27 maçta galibiyet yüzü görmezken, 21 yenilgi ve 6 beraberlik elde etmişti. Akdeniz ekibi Antalyaspor, 14. haftada sahasında Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un yaklaşık 25 metreden attığı golle mağlup etti. İkinci yarının 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Antalyaspor, 25. haftada sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Akrepler, 28. haftada Antalya'da oynanan maçta Trabzonspor'a 3-0 yenilirken, 31. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

(Adem Akalan /İHA)