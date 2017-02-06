06.02.2017 18:23 İşte Akhisar stadının ismi

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı başkanlığında gerçekleştirilen 2017 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısında Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık ile Kanun Nizam ve İmar Komisyonlarında görüşülen karar gereği 'Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu' olarak kabul edildiği açıklandı. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı başkanlığında gerçekleştirilen 2017 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısında Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık ile Kanun Nizam ve İmar Komisyonlarında görüşülen karar gereği "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak kabul edildiği açıklandı.

Akhisar Belediyesi 2017 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda meclis salonunda yapıldı. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen ilk gündem maddesinde komisyonlardan gelen Akhisar'a yapılacak yeni stadyumunun ismi ve Belediye Başkanı Salih Hızlı'ya yetki verilmesi yer aldı. Akhisar stadyumu ve kapalı spor salonuna isim verilmesi yapılan komisyonlar toplantısında Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık ile Kanun Nizam ve İmar Komisyonlarında görüşülen karar gereği "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" ismi verilmesi oy birliği ile kabul edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Daha önce imzalanan protokol iptal edildi. Dolayısıyla yeni stadyum inşaatı Akhisar Belediyesi tarafından ihale edilecektir. Çarşamba günü Ankara'ya giderek Spor toto Teşkilatı ile isim sponsorluğu anlaşması yapacağız. Bundan sonraki maliyet ne çıkarsa bunun tamamını Spor Toto Teşkilatı karşılayacaktır. İş bitiminde isim dışında stadyumun tüm yönetim hakkı Akhisar Belediyesi'nde olacaktır. Artık son düzlükteyiz. İhalenin son durumu gözden geçirilecek ve yakın zamanda ihaleye çıkacağız" dedi.

Gündemin ikinci maddesinde Kanun Nizam Komisyonu ve üçüncü maddesindeki İmar Komisyonu kararları oy birliği ile mecliste kabul edildi.

(Barış Gezici /İHA)

