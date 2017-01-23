İşte AK Parti'nin miting için sahaya ineceği tarih
Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından AK Parti, 7 Şubat'tan sonra sahalara iniyor.
Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından AK Parti, 7 Şubat'tan sonra sahalara iniyor. Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından AK Parti sahalara iniyor. 7 Şubat'tan sonra başlayacak mitinglerle, halka anayasa değişikliği anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da süreç içerisinde halkla buluşacak. Parti yönetimi de 81 ili kapsayan çalışmalarda bulunacak. Meydanlar, parti bayrakları yerine Türk bayraklarıyla donatılacak. Toplumun farklı kesimleri de sürece dahil edilecek. Sivil toplum kuruluşları, akiller, dernekler, vakıflar sürece destek verecek. AK Parti, anamuhalefetin iddialarına cevap veren kitapçıklar da hazırlattı. Kitapçıkla, mevcut sistemin istikrar değil kargaşa ürettiği vurgulanıyor. Bu kitapçıkların 81 ile gönderileceği öğrenildi. (Enise Vural / İHA)
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