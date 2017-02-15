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İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
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İşte AK Parti'nin elindeki son anket!

Son referandum anketi sonuçlarına göre evet mi önde hayır mı? Türkiye'nin en çok tartışılan gündem maddesi 2017 referandum... Peki en son referandum anketlerine göre seçmen evete mi hayıra mı meyilli?

2017 referanduma 61 gün kala referandum anketleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 60 günlük 2017 referandum maratonunun takvimini belirlemesinin ardından daha da hız kazandı; araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmak için sıklıkla anket araştırmaları yapıyor. AK Parti'nin stratejisinin 'oyunun rengi belli olmayanları ikna etme' üzerine kurulu olan stratejisi seçmen üzerinde etkili oluyor mu? 

Dün partilerin grup toplantılarının gerçekleştiği TBMM'de parti kulislerini kaleme alan Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın moralli göründüğünü, kulislerin gündemini 2017 referandum süreci, referandum anketlerindeki son durum ve çıkabilecek olası sonuçların oluşturduğunu belirtti.

AK PARTİ VE MHP'NİN 1 KASIM OYLARI YÜZDE 60'LARA ULAŞTI AMA...

AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım genel seçiminde aldığı toplam oyun yüzde 60'lara ulaşmasına rağmen anayasa değişikliği referandumu için hazırlanan anketlerde 'evet' oylarının yüzde 45'lerde çıktığı ileri sürüldü.

"Bu tablo, iki partiye oy verecek seçmenin yüzde 10'dan fazlasının evet demeyeceğini ortaya koyuyor" ifadesinin kullanan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "AK Parti yöneticileri, her iki partinin tabanındaki bu hayır ya da kararsız seçmeni evet ya da sandığa gitmeme yönünde ikna etmenin yolları üzerinde düşünüyor" diye yazdı.

ABDULKADİR SELVİ'DEN 2017 REFERANDUM YAZISI: EVET RÜZGÂRI TERSİNE DÖNDÜ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2017 referandum kampanyası başlamadan özellikle İstanbul ve Ankara'da son 2 haftada 'Evet' cephesinde bir gerileme yaşandığını belirtti. 

Anketlerde 'Evet' diyenlerinin oranının hiçbir zaman yüzde 55'i geçmediğini belirten Selvi şunları yazdı:

"REFERANDUMDA ‘EVET' OYLARI İLE AK PARTİ'NİN OYLARI NEREDEYSE AYNI GÖRÜNÜYOR"

"Referandumda halkın nabzını tutmak için sürekli olarak anketler yapılıyor. Şu ana kadar ‘Evet'leri yüzde 51-54 arasında gösteren sonuçlar gelmiş. Ancak ‘Evet' oylarının oranı yüzde 55'i hiç geçmemiş. AK Parti hesabını bu sonuçlara göre mi yapıyor? Hayır. Çünkü anket firmalarının sahada çalışmaları devam ediyor. Referandumda ‘Evet' oyları ile AK Parti'nin oyları neredeyse aynı görünüyor. Son anketlerde AK Parti'nin oyu yüzde 54.4 olarak görünüyor. Referandumda AK Parti seçmeninin içinde ikna edilmesi gerekenlerin oranı yüzde 5 olarak çıkıyor. MHP'den yüzde 5 oranında katkı bekleniyor. Böylece yüzde 55'in üzerinde anlamlı bir ‘Evet'in çıkması için çaba gösteriliyor. HDP'deki muhafazakâr Kürt seçmenin yüzde iki oranında ‘Evet' demesi bekleniyor."

"EVET' CEPHESİNDE BİR GERİLEME YAŞANMAYA BAŞLADI"

‘Evet' cephesinde son 2 hafta olumsuz gelişmeler yaşandığını aktaran Selvi, "İlk defa rüzgârın tersine dönmeye başladığı söyleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da son 2 hafta ‘Evet' cephesinde bir gerileme yaşanmaya başladı. Bu oranın yüzde yarım mı, yoksa 1 mi olduğu belli değil. Ama parti yönetimi çok az bir oran olsa dahi bu durumu önemsiyor" dedi.

SON REFERANDUM ANKETLERİNDE EVET ORANI

Ak Partililerle yaptığı sohbetlerde, hem partiye ulaşan son anketlerin verilerini hem de izlenecek stratejiye yönelik alınan kararları konuşma imkânı bulduğunu ifade eden Çevikcan, en doğru bilgilere hakim, etkili bir isimle yaptığım sohbetten aldığı bilgilere göre, AK Parti'ye ulaşan son referandum anketlerinde “evet”in yüzde 51 ile 54 bandında seyrettiğini belirtti.

Çevikcan, birden fazla şirketten gelen anketlerin hiçbirinde bu bandın altına inilmiş ya da çıkılmış olmadığını, Ak Parti'nin henüz anketlerde yüzde 55'i göremediğini, ancak desteğinyüzde 51'in altına da inmediğini yazdı.

İşte Çevikcan'ın o yazısından çarpıcı satırlar:

SON AK PARTİ OYU YÜZDE 54.4

"Henüz yolun başında olunduğundan destek oranının her geçen gün biraz daha artacağı düşünülüyor. İlerleyen süreçte bu desteğin artabilmesi için de, “peşini bırakmamak kaydıyla...” şerhi düşülüyor.

REFERANDUM ANKETLERİ: BUGÜN SEÇİM OLSA...

AK Parti'ye, “bugün seçim olsa” anketleri de geliyor.

Geçen hafta gelen son anket, partiye şu an verilen desteğin yüzde 54.4 gibi rekor bir oranda olduğunu gösteriyor.
Ak Partililer, referandumun tartışılmaya başlandığı andan itibaren, partiye verilen destek oranıyla, “evet” oranının hemen hemen aynı çıktığını söylüyor.
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