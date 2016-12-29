29.12.2016 15:05 İşte Ahmet Şık'ın o skandal paylaşımları

'Terör örgütü propagandasını yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçlarından gözaltına alınan Ahmet Şık'ın, soruşturmaya konu Twitter paylaşımlarını sizler için derledik. "Terör örgütü propagandasını yapmak" ve "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından gözaltına alınan Ahmet Şık'ın, soruşturmaya konu Twitter paylaşımlarını sizler için derledik.

Ahmet Şık, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına "Üçü bir arada: Yalan, güven, istikrar" yazmıştı. Bir başka tweetinde Şık, "Bu mafyatik, menfaatçi, islamofaşist düzene karşı olanlar bu soru da size/bize: Şimdi değilse ne zaman?"



"KAYYUM SANATI BİTİRDİ" İDDİASINI PAYLAŞMIŞTI

"Diyarbakır'a atanan kayyımlar kültür sanatı bitirdi" başlıklı haberi paylaşan Şık, skandal bildiriye imza atan akademisyenlerin memurluktan çıkarılmalarını içeren "Barış akademisyenlerine 'memurluktan çıkarma' cezası!" haberini de retweet etmişti. Şık, Halep'te katledilenlerle ilgili bir tweetinde ise, "Suriye'deki iç savaşta destekledikleri cihatçıların hezimetinden İran'ı sorumlu tutan AKP'liler için slogan önerisi: Türkiye İran olmayacak" yazmıştı. Şık, yine Halep için, "Cihatçılar yenilince AKP de yenilmiş sayılacak mı?" de demişti.



"PYD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KANITLAMAYA ÇALIŞANLAR..."

Ahmet Şık'ın diğer skandal paylaşımlarıysa söyle:

"İktidar nezdinde savaş gerektirecek durumun adı artık belli. O da rejim değişikliğine konulacak son noktadır."

"Sırrı Süreyya Önder'e isnat edilen fiil suçsa, sarayda oturandan başlayarak daha bir dolu sanık olması gerekmez mi?"

"ABD ve AB'nin cihatçı teröre karşı müttefikimiz dedikleri PYD'nin terör örgütü olduğunu kanıtlamaya çalışanlar olağan şüpheli olmaz mı."



YAZILARI DA VAR

Soruşturmaya, bunların yanında Ahmet Şık'ın Cumhuriyet Gazetesinde yazdıklarının da konu olduğu öğrenildi.



