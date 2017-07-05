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İşte açlık ve yoksulluk sınırları
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İşte açlık ve yoksulluk sınırları

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'açlık-yoksulluk' araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 701,96 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 738,47 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'açlık-yoksulluk' araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 701,96 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 738,47 TL olarak belirlendi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Haziran ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 701,96 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 738,47 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Haziran ayında Mayıs ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,33'lük bir artış yaşandı. Haziran ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 24,22 artışla kivi, yüzde 10,59 artışla salatalık, yüzde 9,91 artışla sivri biber, yüzde 9,87 artışla elma, yüzde 8,52 artışla limon, en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 41,93 azalışla domates, yüzde 10,92 azalışla patates, yüzde 8,34 azalışla taze fasülye, yüzde 8,30 azalışla yumurta madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Haziran ayında Mayıs ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

GİYİM VE EĞİTİM FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Haziran ayında Mayıs ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,93'lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 2,18 artışla kadın terliği, yüzde 1,48 artışla karışım kumaşlar, yüzde 1,46 artışla kadın çorabı madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Mayıs ayına göre yüzde 7,11 azalışla kadın ceketi, yüzde 4,34 azalışla erkek eşofmanı, yüzde 3,95 azalışla kadın gömleği, yüzde 3,51 azalışla erkek tişörtü madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,69'luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Mayıs ayına göre değişimin yüzde 28,14 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,01 artışla fotoğraf makinesi, yüzde 10,71 artışla okul kitapları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,62 azalışla bilgisayar, yüzde 2,61 azalışla futbol topu madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,01'lik bir artış olduğu belirlendi. Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,01 artışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 1,79 artışla araç yedek parça ve ekipmanları fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,23 azalışla mazot, yüzde 2,18 azalışla benzin madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

ISINMA VE HABERLEŞME MADDE FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Haziran ayında Mayıs ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,15'lik bir düşüş gözlenirken; Haziran ayında Mayıs ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,55'lik bir artış oldu. Haziran ayında Mayıs ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,68'lik bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 0,38 artışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Mayıs ayına göre yüzde 25 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

SAĞLIK VE KİŞİSEL TEMİZLİK MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Haziran ayında Mayıs ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,21'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişim yüzde 1,13 artışla kontakt lens madde fiyatında oldu. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında Mayıs ayına göre yüzde 1,5 azalışla derece fiyatında düşüş gözlemlendi.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,65'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,53 artışla saç bakım ürünleri madde fiyatında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mayıs ayına göre yüzde 1,61 azalışla misaifr kolonyası madde fiyatında düşüş gözlemlendi.
Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,49'luk bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,24 artışla sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk); yüzde 0,08 azalışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

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