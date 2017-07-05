İşte ABD Büyükelçiliğinin 'ulaşmadı' dediği yazı

ABD Büyükelçiliğinin 'Bize ulaşmadı' dediği yazı ortaya çıktı.
ABD Büyükelçiliğinin "Bize ulaşmadı" dediği yazı ortaya çıktı. MİT tırları iddianamesini hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamedeki şüphelilerin 20 Ocak 2014 tarihinde ABD Büyükelçiliğiyle yapılan görüşmelerinin içeriğinin istenmesi için bir yazı yazmıştı. Büyükelçiliğinin bize böyle bir talep ulaşmadı açıklaması üzerine, başsavcılığın 30 Haziran 2017 tarihli ABD Büyükelçiliğine gönderdiği yazı ortaya çıktı.
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