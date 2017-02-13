13.02.2017 16:05 İşte A Millilerin yeni menajeri

A Milli Kadın Basketbol Takımı menajerliğine Zeynep Gül Ene getirildi. A Milli Kadın Basketbol Takımı menajerliğine Zeynep Gül Ene getirildi.

16-25 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek FIBA Eurobasket Women 2017'de mücadele edecek olan A Milli Takım, Menajer Zeynep Gül Ene ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ekrem Memnun katıldı.

TBF'den yapılan açıklamada, Ene'ye yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.



