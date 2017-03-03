İşte 15 Temmuz'da Genel Kurmay Başkanlığında yaşananlar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde darbeci Albay Fırat Karakuş'un önderliğindeki FETÖ'cü askerlerin karargaha koşarak girdikleri görülüyor. Darbenin olduğunu öğrenen vatandaşlar karargahın içine giriyor. Vatandaşları gören darbeci askerlerin sivillere ateş etmeye başladığı görülüyor. Darbeci Tuğamiral Sinan Sürer ise sivil vatandaşlara ateş ediyor. Kurmay Albay Gökhan Balcı'nın sivil kıyafetli olması dikkat çekerken, bir başka darbeci Kurmay Albay Mustafa Çiçek'in darbeci askerler tarafından şehit edilen bir sivilin fotoğrafını çektiği görülüyor.

(Abdullah Sarıca/İHA)