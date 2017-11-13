13.11.2017 18:47 İstanbullulara mesai çıkışında trafik şoku

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde bir çekicinin iki şeridi kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde bir çekicinin iki şeridi kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu istikametinde polis uygulaması nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Çekici tarafından kapatılan iki şerit nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Uygulamanın iş çıkışı saatine denk gelmesiyle Okmeydanı TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun oluşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi, Twitter adresinden açıklama yaparak alternatif güzergahların kullanılması yönünde çağrı yaptı.

(Oğuzcan Yazar /İHA)

