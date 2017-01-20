İstanbullulara kar sürprizi

İstanbul Beylikdüzü'nde başlayan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi.
İstanbul Beylikdüzü'nde başlayan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi. İstanbul'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları şakına çevirdi. Geçtiğimiz hafta kar çok etkili yağmıştı ve vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. İstanbul'u terk eden kar yağışı bugün tekrar başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi. (Volkan Kayalar/İHA)
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