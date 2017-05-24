'İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanıyor'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Avrasya Tünelini kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 15 dakikada tamamlamaktadır. İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanmaktadırlar' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Avrasya Tünelini kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 15 dakikada tamamlamaktadır. İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanmaktadırlar" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun İstanbul'daki trafik sorununun ne zaman çözüleceği, metrobüs yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili ihmalleri bulunan kişiler hakkında ne tür çalışmalar yapılacağı, kültür başkenti olan İstanbul'da yıllardır bu sorunun çözülememesinin sebebini sorduğu önergeyi yanıtladı. Tanrıkulu'nun TBMM'ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Arslan, toplu ulaşım ve trafik sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve entegrasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevi kapsamında olduğunu, Bakanlık tarafından hizmete verilen veya verilecek olan projelerin İstanbul'un ulaşım sorununun çözümüne önemli katkılar verdiğini bildirdi.



3 KATLI TÜNEL KESİTİ DÜNYADA İLK

Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Avrasya Tüneli; trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D-100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi'ni bağlayan Avrasya Tüneli ile mesafeler kısalarak, bağlantı yollarının iyileştirilmesi ve akıcı hale getirilen güzergah sayesinde Avrasya Tüneli'ni kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 15 dakikada tamamlamaktadır. İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanmaktadırlar. Avrasya Tüneli, İstanbul'daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım imkanını sunmaktadır. Marmaray; İstanbul Metrosu ile Yenikapı'da entegrasyon sağlanarak, Yenikapı-Taksim-Şişli-4 Levent-Ayazağa'ya yolcuların güvenilir, hızlı ve konforlu bir toplu taşım sistemi ile seyahat etmesinin yanı sıra, Kadıköy-Kartal arasında inşa edilecek olan Hafif Raylı Sistemi ile entegrasyon sağlanarak yolcuların güvenilir, hızlı ve konforlu bir toplu taşım sistemi ile seyahat etmesi sağlanmıştır. Avrupa ile Asya'yı demiryolu ile birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa yakaları arasında yüksek kapasiteli toplu taşım imkanı sağlanmıştır. 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması için yoğun çalışmaların devam ettiği Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) projesinin hizmete girmesi ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılacak ve bir yönde saatte 75 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacaktır. Yolculuk süreleri kısalacak, mevcut Boğaz köprülerinin yükü hafifletilecek, ayrıca iş ve kültür merkezlerine kolay, rahat ve çabuk ulaşım sağlayarak kentin değişik noktalarını birbirlerine yaklaştıracaktır. Mevcut durumda Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasında pik saatlerde 5 dakika, diğer saatlerde 7 ve 10 dakika sefer sıklığı ile işletilmektedir. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecektir. Proje kapsamında her iki yönde 2'şer şeritli ve 16 kilometre uzunluğunda karayolu geçişiyle birlikte Boğaz geçişini sağlayan 31 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyona sahip bir metro hattı planlanmaktadır. Dünyada ilk kez yapılacak olan 3 katlı tünel kesitine sahip proje, her iki ulaşım modunun ortaklaşa kullanımını amaçlayan etkin bir proje olmasının yanı sıra bir prestij projesi özelliğini taşımaktadır. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt-proje ihale süreci tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde firma ile sözleşme imzalanacaktır. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararınca Bakanlığımızca üstlenilen raylı sistemler hayata geçirilerek trafik sorununa çözümler üretilmektedir."



"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİŞELERİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR"

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollarda mevcut kapasitenin tam ve doğru kullanılması ile birlikte kapasitenin şehirde hareket halindeki araç ve yolcu trafiğindeki artışa uygun oranda arttırılması bakımından alternatif yeni otoyol ve yüksek standartlı devlet ve il yolları yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Arslan, "Bu bağlamda İstanbul ilinden geçen otoyollar üzerinde bulunan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinin kaldırılarak, araçların yavaşlamadan geçebilecekleri Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) geçiş çalışmaları devam etmekte olup, bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde dönüşüm tamamlanmış, seyahat sürelerinde ciddi azalmalar olmuştur. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin de SGS dönüşümleri sağlanarak gişe kaynaklı trafik sıkışıklıklarının önlenmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ağır yük taşıyan araçların şehre etki etmeden seyahat etmeleri sağlanmış olup, yapımı devam eden diğer yolların da tamamlanarak trafiğe hizmet vermesiyle seyir sürelerinde kısalma, hız ve güvenlik standartlarında ise artış sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek / İHA)