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İstanbullular yeni yıla Watergarden İstanbul'da muhteşem su ve dans gösterisi ile girecek
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İstanbullular yeni yıla Watergarden İstanbul'da muhteşem su ve dans gösterisi ile girecek

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul yeni yıl kutlamalarında ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Watergarden İstanbul'da , vatandaşlar yılbaşı kutlamasında muhteşem su gösterisi ile su ve dansın ahengine tanıklık edecek. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Violin Kate ve korsan dansçılar havuz sahnesinde bir gösteri düzenleyecek.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul yeni yıl kutlamalarında ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Watergarden İstanbul'da , vatandaşlar yılbaşı kutlamasında muhteşem su gösterisi ile su ve dansın ahengine tanıklık edecek. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Violin Kate ve korsan dansçılar havuz sahnesinde bir gösteri düzenleyecek.

Ziylan Gayrimenkul'un yatırımı Watergarden İstanbul, ilk yeni yılını farklı bir etkinlikle kutlayacak. Özel havuz şovları ve sürpriz etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli ve bir o kadar da eğlenceli bir yeni yıl kutlaması organize eden Watergarden İstanbul'da, 2017'ye İstanbullular harika bir giriş yapacak. Yılbaşı gecesi Watergarden İstanbul, Türkiye'de görülmemiş bir şova imzasını atmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu şov sayesinde su ve dansın muhteşem ahengine tanıklık edecekler. Performansıyla görenleri büyüleyen ünlü sanatçı Violin Kate'in ve korsan dansçıların havuz sahnesindeki gösterisi uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Çocuklar için özel etkinlikler!

Watergarden İstanbul'da ayrıca çocuklar için de keyifli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar saat 12.00 - 19.00 arasında kendileri için özel olarak hazırlanan etkinlik alanında birbirinden keyifli meslekleri tanıyabilecekleri meslek atölyelerinde hem eğlenecek hemde öğrenmenin tadını çıkarabilecek.

Ayrıca özel tasarımcılar tarafından hazırlanan birbirinden farklı ve renkli ürünlerin sergilendiği yeni yıl tasarım festivali, henüz yılbaşı hediyesi almamış olanlar için gün boyu hediye almak için değişik seçenekler sunulacak.
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