İstanbullular yarın bu yollara dikkat

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 29 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Ataşehir bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle saat 11.00'den itibaren Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.
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