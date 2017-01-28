İstanbullular yarın bu yollara dikkat

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

29 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Ataşehir bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle saat 11.00'den itibaren Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

