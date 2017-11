16.11.2017 13:10 'İstanbullular istedikleri kadar su kullansınlar'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılına kadar İstanbul'un su sorununu çözdüklerini ifade ederek, 'Bırakın 2018'i, 2071 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak diye ilan ettik. Merak etmesin İstanbullular, istedikleri kadar su kullansınlar ama tasarrufa da riayet etsinler' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılına kadar İstanbul'un su sorununu çözdüklerini ifade ederek, "Bırakın 2018'i, 2071 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak diye ilan ettik. Merak etmesin İstanbullular, istedikleri kadar su kullansınlar ama tasarrufa da riayet etsinler" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Eroğlu'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden bakan düzeyinde çok sayıda temsilci katıldı. Toplantıda Bakan Eroğlu ve diğer bakanlar kısa süreli konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından Bakan Eroğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"CENTRAL PARKIN 3 MİSLİ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PARKINI HAZIRLADIK"

Bakan Veysel Eroğlu, İstanbul'daki yeşil alan çalışmalarının sorulması üzerine, "Şu ana kadar sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığının İstanbul'da diktiği ağaç miktarı 21 milyonu aştı. New York'taki Central Park'ın 3 misli büyüklüğünde 'Kanuni Sultan Süleyman Parkı'nı hazırladık. Önümüzdeki baharda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açacak. Yani 3 katı büyüklükte bir şehir parkı da kazandıracağız. Hemen Elmalı Barajı'nın yakınında, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar hudutları arasındaki, 7 kapılı, 7 bahçeli gerçekten muhteşem, Belgrad Ormanı gibi bir Kanuni Sultan Süleyman şehir ormanını da hayata geçiriyoruz. Özellikle çok sayıda park, bahçe yapıldı. Şimdi Allah izin verirse biz 3. köprü yolu üzerindeki ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Kesilen ağaçların en az 5 katı kadar fidan dikeceğiz, ağaçlandıracağız. Yani ağaçlandırma devam ediyor. Ayrıca biz İstanbullulara fidan dağıtıyoruz" dedi.



"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDECEK"

İstanbullulara erguvan, ıhlamur, çınar fidanı dağıttıklarını belirten Bakan Eroğlu, "Nisan ayından önce İstanbul'da 10 biner adet fidanı 10 ilçede bizzat kendim dağıttım. Hatta okul bahçelerine fidan dikerek çiçek gibi yaptık. İstanbul'da ağaçlandırmaya önem veriyoruz, İstanbul çok önemli, inşallah daha da bu ağaçlandırma çalışmaları artan hızla devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



"2071 YILINA KADAR İSTANBUL'UN SU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK"

İstanbul barajlarının doluluk oranı sorusu üzerine Bakan Eroğlu, "Türkiye suya erişimde yüzde 100 şu anda, bütün Türkiye'de suya erişim tam, köylerine varıncaya kadar. İstanbul'da 1994 öncesi İstanbul'da su yoktu. Ben 5 Mayıs 1994 günü İSKİ Genel Müdürlüğü'nü devraldığım zaman Haftada bir defa su veriliyordu. Sürekli kesinti, kesinti. Hatta suyun kalitesi kötüydü. Biz o kadar çok çalıştık ki 7 tane baraj, Istıranca Barajlarını bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü inşa etti. İnşallah önümüzdeki yıl Melen'in devreye girmesiyle bırakın 2018'i, 2071 yılına kadar İstanbul'un su problemini olmayacak şekilde çözdük" diye konuştu.



"İSTEDİKLERİ KADAR SU KULLANSINLAR AMA TASARRUFTA ETMELİLER"

Bakan Veysel Eroğlu, "Ben 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren İstanbul'da su kesintisi olmayacak diye ilan etmiştim. O zaman herkes şaşırdı, 'nasıl oluyor bu' diye. 'Biz büyük düşünüyoruz' dedim. Günü birlik çözümler yerine, 1994'de 2040 yılını hedef aldık, şimdi 2071 yılını hedef alıyoruz. Büyük planlar, projeler yaptık, altyapıyı tamamen değiştirdik. Çok modern içme suyu arıtma tesisleri inşa ettik. Neticede şu anda her hangi bir sıkıntı yok. Bırakın 2018'i, 2071 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak diye ilan ettik. Merak etmesin İstanbullular, istedikleri kadar su kullansınlar ama tasarrufa da riayet etsinler" şeklinde konuştu.



"ASKERİ ALANLARI YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Askeri alanların yeşil alana dönüştürülme çalışmaları sorusu üzerine Bakan Eroğlu, "Askeri alanların zaten orman olanları var, orman olarak tekrar teslim edilecek. Ama diğer alanları zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilan etti, bunları büyük ölçüde yeşil alan olarak kazandıracağız. Ama daha önce ormanlık alanlardan askeri tesis olarak verilen alanlar var. Tekrar alınacak ağaçlandırılarak. Hazineye yani Milli Emlak'a kayıtlı olanlar da büyük ölçüde yeşil alan olarak hazırlanacak diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

