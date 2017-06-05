İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İSTANBUL, Ankara, Eskişehir, Bolu'da öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji özellikle Ankara için son dakika uyarı geçti. İstanbul'da ise öğleden sonra başlayacak yağış akşam saatlerine doğru yerini güneşli bir havaya bırakacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Balıkesir'in güneydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu ve Karabük ile Eskişehir'in kuzeydoğu ve Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı