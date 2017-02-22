İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı !

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.-FC Krasnodar UEFA Avrupa Ligi Futbol Müsabakası nedeniyle bazı yollar bugün saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.-FC Krasnodar UEFA Avrupa Ligi Futbol Müsabakası nedeniyle bazı yollar bugün saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - FC Krasnodar UEFA Avrupa Ligi Futbol Müsabakası nedeniyle bazı yollar saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak. Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacak. Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacak."

