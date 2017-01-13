İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL Zeytinburnu'nda 6 katlı bir bina çöktü. Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerden birinin çocuk olduğu öğrenildi. Binanın boş olduğu yönünde bilgi gelirken, enkaz altında kalanların olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BELEDİYE ZORLA BOŞALTMIŞ

Öte yandan, binanın 56 dairelik bir apartman olduğu açıklandı. Kentsel dönüşüm kapsamında Zeytinburnu Belediyesi'nce tahliye edilmişti.

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın şunları söyledi:

"56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık.Tahliye edilmesinde zorlanmışız. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir binaydı. Muhtemelen daire sahiplerinin kendi aralarında anlaşamamış olması yüzünden yıkılmamış olabilir. Bizim görevimiz tahliye etmektir. Allah'tan boşken çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı günüydü bugün, burada olayla ilgili duyumu aldık. arkadaşlar olay mahallinde umuyoruz bir can kaybı yoktur."

BİNANIN ÇÖKME ANI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı. Deprem olmuş gibi sallanan bina bir anda kaldırımda yürüyenlerin üzerine yıkılıyor ardından da ortalığı bir toz bulutu kaplıyor.

YIKILAN BİNANIN ESKİ HALİ

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER