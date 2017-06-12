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İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem
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İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem

İZMİR Karaburun'da meydana gelen deprem büyük korku yarattı. Saat 15.28'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 6.2, Kandilli 6 olarak duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

TÜRKİYE'nin yüreği ağzına geldi. İstanbul'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede hissedilen orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklandı. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.2 olarak ilan ederken Kandilli Rasathanesi 6.0 olarak duyurdu.

Saat 15.28'de kayıtlara geçen deprem İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ'da hissedildi. Depremin ardından bir çok ilde halk sokaklara döküldü.

8 DEPREM DAHA OLDU

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar oluyor. Karaburun merkezli depremden hemen sonra 4.9 büyüklüğünde orta şiddette iki sarsıntı daha kayıtlara geçti. Sarsıntılar devam ederken 3.4 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem haberi daha geldi. Şu ana kadar toplam 8 artçı sarsıntı olduğu bildirildi.

İZMİR KARABURUN'DA DURUM NE?

Depremin merkez üssü olan Karaburun'dan da son dakika haberler geldi. Belediye Başkanı Ahmet Çakır herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Ahmet Çakır 'Şu ana kadar olumsuz bir haber yok' dedi.

İzmir Valisi can ve mal kaybı olmadığını ilan ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 'Henüz bize ulaşan bir sorun yok' dedi.

İzmir'deki depremin Karaburun'un 23 Kilometre açığında olduğu bildiriliyor. Deprem Ege'nin karşı kıyısında Yunanistan'ın sahil kesiminde de hissedildi.

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