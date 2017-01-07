07.01.2017 16:48 İstanbul ve Bodrum'da aranan hırsız Milas'ta yakalandı

İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda hırsızlık olayının zanlısı son işinde Muğla Milas'ta jandarma ekiplerince yakalandı. İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda hırsızlık olayının zanlısı son işinde Muğla Milas'ta jandarma ekiplerince yakalandı.



İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüphelinin Selimiye Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri takip sonucu şahsı kıskıvrak yakaladı.



Bir ihbarı değerlendiren Selimiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsı aramaya başladı. Şüpheli, Selimiye Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan ahırına girmek istediği sırada jandarma ekiplerince takip edilerek yakalandı.



Jandarma ekiplerine sahte kimlik vererek yanıltmak isteyen şüphelinin yapılan sorgusunda gerçek kimliğinin A.D. (30) olduğu İstanbul ve Bodrum'daki üç ayrı evden hırsızlık olayının faili olarak arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulduğu öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

