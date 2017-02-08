08.02.2017 13:06 İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Türkiye genelinde toplam konut satışları, 2016 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,04 arttı. İpotekli konut satışları da yaklaşık yüzde 3,50 oranında yükseldi. Türkiye genelinde toplam konut satışları, 2016 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,04 arttı. İpotekli konut satışları da yaklaşık yüzde 3,50 oranında yükseldi.

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., Periskop Analiz'in 2017 Ocak ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Aralık ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 14,4 arttı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 14,2 büyüyen konut kredileri bu yıl yüzde 14,4 büyüdü. Ayrıca, raporda kredi miktarının 2017'nin ilk çeyreğinde hareketleneceği öngörüldüğü belirtildi.

Periskop Analiz'in 2017 Ocak verilerini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2016 Aralık sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,04 artış gösterdiğini, ipotekli konut satışlarının ise yaklaşık yüzde 3,48 oranında yükseldiğini belirtti.

Yazıcı, 2015 Aralık sonu itibariyle 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 11 artan konut satışlarının, 2016 Aralık sonu itibariyle 2014'ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdiğini kaydetti. İstanbul'da konut satışlarının 2016 yılı Aralık sonu itibariyle 2015 senesinin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3, Ankara'da ise yüzde 1 oranında azaldığını bildiren Yazıcı, aynı tarihler arasında İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldüğünü belirtti. Yazıcı, 2017 Ocak verileri itibariyle konut satışlarının biraz daha azalması ya da aynı seviyelerde seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Rapora göre kullanıcı için konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Şubat ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık yüzde 0,88 ile yüzde 1,25 arasında değiştiği görüldü. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede bin 352 TL, 5 yıllık vadede ise 2 bin 152 TL dolayında seyrettiği belirlendi. Takipteki kredilerdeki değişime bakıldığında ise 2016 Aralık ayında, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktarının sadece yüzde 0,54 düzeyinde olduğu, söz konusu oranın 2015 Aralık ayında yüzde 0,47 olduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir gösterge olarak değerlendirdi.



