Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Türkiye genelinde toplam konut satışları, 2016 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,04 arttı. İpotekli konut satışları da yaklaşık yüzde 3,50 oranında yükseldi.

Türkiye genelinde toplam konut satışları, 2016 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,04 arttı. İpotekli konut satışları da yaklaşık yüzde 3,50 oranında yükseldi.
EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., Periskop Analiz'in 2017 Ocak ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Aralık ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 14,4 arttı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 14,2 büyüyen konut kredileri bu yıl yüzde 14,4 büyüdü. Ayrıca, raporda kredi miktarının 2017'nin ilk çeyreğinde hareketleneceği öngörüldüğü belirtildi.
Periskop Analiz'in 2017 Ocak verilerini değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2016 Aralık sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,04 artış gösterdiğini, ipotekli konut satışlarının ise yaklaşık yüzde 3,48 oranında yükseldiğini belirtti.
Yazıcı, 2015 Aralık sonu itibariyle 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 11 artan konut satışlarının, 2016 Aralık sonu itibariyle 2014'ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdiğini kaydetti. İstanbul'da konut satışlarının 2016 yılı Aralık sonu itibariyle 2015 senesinin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3, Ankara'da ise yüzde 1 oranında azaldığını bildiren Yazıcı, aynı tarihler arasında İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldüğünü belirtti. Yazıcı, 2017 Ocak verileri itibariyle konut satışlarının biraz daha azalması ya da aynı seviyelerde seyretmesinin beklendiğini söyledi.
Rapora göre kullanıcı için konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Şubat ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık yüzde 0,88 ile yüzde 1,25 arasında değiştiği görüldü. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede bin 352 TL, 5 yıllık vadede ise 2 bin 152 TL dolayında seyrettiği belirlendi. Takipteki kredilerdeki değişime bakıldığında ise 2016 Aralık ayında, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktarının sadece yüzde 0,54 düzeyinde olduğu, söz konusu oranın 2015 Aralık ayında yüzde 0,47 olduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir gösterge olarak değerlendirdi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dursun Özbek müjdeyi verdi
Başbakan 'hayırda hayır vardır' sloganını eleştirdi
Milli Savunma Bakanı Suudi Arabistan'da
Yunan askeri yine sınır ihlali yaptı
Kayapınar Belediyesinde 11 kişinin işine son verildi
'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Rus uçakları İdlip'i vurdu! Çok sayıda ölü var
Rus uçakları İdlip'i vurdu! Çok sayıda ölü var
Doğu Perinçek'ten Devlet Bahçeli'ye yanıt!
Doğu Perinçek'ten Devlet Bahçeli'ye yanıt!
Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki!
Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dursun Özbek müjdeyi verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi
Başbakan 'hayırda hayır vardır' sloganını eleştirdi
Başbakan 'hayırda hayır vardır' sloganını eleştirdi
Milli Savunma Bakanı Suudi Arabistan'da
Milli Savunma Bakanı Suudi Arabistan'da
Yunan askeri yine sınır ihlali yaptı
Yunan askeri yine sınır ihlali yaptı
Kayapınar Belediyesinde 11 kişinin işine son verildi
Kayapınar Belediyesinde 11 kişinin işine son verildi
'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'
'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'
El Bab şehitleri Gaziantep'e getirildi
El Bab şehitleri Gaziantep'e getirildi
Elektrik kesildi, binlerce süs balığı telef oldu
Elektrik kesildi, binlerce süs balığı telef oldu
Yargıtay'dan 'emsal cam' filmi kararı
Yargıtay'dan 'emsal cam' filmi kararı
Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit
Türk askerine alçak saldırı: 2 şehit
Suudi Arabistanda Mahsur Kaldılar
Suudi Arabistanda Mahsur Kaldılar
İstanbul Emniyet Müdür yardımcısının serbest bırakılmasına itiraz
İstanbul Emniyet Müdür yardımcısının serbest bırakılmasına itiraz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English