İstanbul Valisi Vasip Şahin: Suçunu kabul etti, parmak izi eşleşti!

İSTANBUL'un ünlü eğlence mekanı Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov'ın yakalanmasına ilişkin son dakika açıklamalar geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, başarılı operasyonu yürüten emniyet müdürü ile kameralar karşısına çıktı. Vali Vasip Şahin operasyona dair bilinmeyen ayrıntılar verdi.

Terörist yakalandığında evden çıkanlar hayli dikkat çekici oldu. Reina saldırısını para için yapan teröristin evinden 197 bin ABD doları çıktı. 2 adet tabancanın da bulunduğu evde en şaşırtıcı şey ise 2 adet de dron bulunması oldu. Reina teröristi suçunu itiraf ederken parmak izleri de örtüştü.

ÖZBEKİSTAN DOĞUMLU 4 DİL BİLİYOR

İşte Vali Vasip Şahin'in yaptığı açıklamadan flaş bölümler;

-Ortaköy'de gece kulübünde menfur terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı yitirmiş durumdayız. O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa emniyet müdürlüğümüz çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt'ta yapılan operasyonla bu saldırının katili ve faili yakalanmış durumda.

-Özbekistan 1983 doğumlu bir kişi. Afganistan'da eğitim almış 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş terörist. Ülkemize 2016 Ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2000 polismiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de destekle ortaklaşa operasyon gerçekleşti. Terörist önce Başakşehir'de ev kiralıyor olay gününe yakın bir iki ev değiştiriyor ve kendini gizlemeye çalışıyor. Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor. 152 adrese operasyon düzenlendi. 50 kişi gözaltına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist şüphesi ile ilgili mercilere teslim edildi.

"SUÇUNU KABUL ETTİ, PARMAK İZİ EŞLEŞTİ"

Teröristle birlikte 197 bin ABD doları 2 adet tabancı ve şarjörü, 2 adet dron ve sim kartlar ele geçirilmiştir. Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi de uyuşmuştur. Teröristle birlikte Iraklı bir erkek ve üç bayan da gözaltına alındı.

NASIL YAKALANDI?

Arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu. 5 adresten birinde yakalandı. Buna o gün yardım eden birileri var. İllegal giriş yapıldığı ve doğu sınırlarından giriş yaptığı bilgileri elimizde var. DEAŞ adına yapıldığı net.

ÇOCUĞU YANINDA DEĞİLDİ

Kaçma imkanı bulsaydı belki kaçacaktı öyle tahmin ediyoruz. Bu akşam çocuğu yanında değildi.