İstanbul Valisi Şahin'den bayram mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı mesajında, 'Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; ülkemiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı mesajında, "Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; ülkemiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Ramazan Bayramı öncesi İstanbulluların bayramını yayınladığı bir mesaj ile kutladı. İstanbullulara seslenen Vali Şahin, Ramazan Bayramını en kalbi duygular ile kutladığını ifade ederek, "Saygıdeğer İstanbullular; bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı nihayetlendirerek bir bayrama daha kavuştuk. Ramazan Bayramınızı en kalbî duygularımla tebrik ediyor; ülkemiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Mesajının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Şahin, "Bayramlar; manevi kıymetinin yanında bizi biz yapan hasletlerimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, kardeşlik iklimini derinden teneffüs ettiğimiz müstesna günlerdir. Dilerim bu bayram günlerinde, asırlardan beri bu topraklarda hâkim olan sevgi ve hoşgörü kültürü özümsenerek dalga dalga bütün insanlığa yayılır, vefa ve sadakatin en güzel örnekleri sergilenir. Kıymetli İstanbullular, Bayram sevincini paylaşarak çoğalttığımız bu mübarek gün vesilesiyle en yakın hane halkımız başta olmak üzere, yaşlılarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi asla ihmal etmeyip istikbalimizin ışığı çocuklarımızı sevindirelim. Unutmamak gerekir ki birbirimize dost elimizi uzattığımız, küskünlüklerin nihayet bulduğu, kucaklaşarak, hayır duası alarak geçirdiğimiz bayramlar bizlere İslâm'ın barış ve esenlik dolu çağrısının bütün sayfalarını açar. Bu vesileyle bayramda sevdikleriyle hasret gidermek üzere başka yörelere seyahat edecek vatandaşlarımıza acılar yaşanmaması, bayramımıza gölge düşmemesi adına trafik kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini hatırlatarak tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder; sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

