13.01.2017 19:39 İstanbul Valisi Şahin: '2 ölü, 17 yaralı'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda 8 katlı binanın çökmesinin ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda 8 katlı binanın çökmesinin ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zeytinburnu'nda 8 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.



