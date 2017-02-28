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İstanbul Valiliğini işgale yardıma giden askerlerin davası başladı
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İstanbul Valiliğini işgale yardıma giden askerlerin davası başladı

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.
FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 24 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı. İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Yıldız, 19 tutuksuz sanık ve avukatları ile 2 şikayetçi katıldı. Hakkında dava açılan 3 sanığa ise duruşma salonundan SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanılırken, Maliye Hazinesi adına da bir avukat duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın başlamasıyla birlikte sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, davanın tek tutuklu sanığı astsubay Yusuf Yıldız'ın 15 Temmuz'da yarbay Kadir Yıldız ile 5 kez, 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığından darbeci askerleri gönderen 47. motorlu Piyade Alay Komutanı olan Sadık Cebeci ile de 22.53'de görüştüğü belirtiliyor. Sanık Yıldız'ın en başından beri darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve olay tarihinde de görev yaptığı kaydedilerek, "Yıldız'ın 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki diğer er ve 150 erbaş konumundaki şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, onları emir komuta ettiği, sevk ve idare ettiği, dolayısıyla kendisinin FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ifade ediliyor.
İddianamede, diğer sanık er ve erbaşların ise çıkış yaptıkları saat dikkate alındığında İstanbul genelinde bir darbe teşebbüsünün başladığını bildikleri, ancak emir ve komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri anlaşılmasına rağmen, araçta tek olan ve rütbeli konumunda bulunan Yusuf Yıldız'ı engellemedikleri belirtiliyor. Tüm sanıkların, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede ayrıca şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli askerin ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan da 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.
(Başak Akbulut / İHA)

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