İstanbul Valiliğinden 'boğulma' uyarısı

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri, yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla Valiliğimizce çeşitli tedbirler alınmıştır. Boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve insanlarımızın acılara gark olmaması için denize girilmesi uygun olmayan yasaklı ve kontrolsüz bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemesi, yasak olmayan bölgelerde denize girilirken de meteorolojik uyarıların dikkate alınması, görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması, vatandaşlarımızın can güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

