İstanbul Valiliğinden '19 Mayıs' açıklaması

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın çeşitli etkinliklerle ve coşku içinde kutlanacağını, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın çeşitli etkinliklerle ve coşku içinde kutlanacağını, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle ve coşku içinde kutlanacaktır. Bunun için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak imkânsızlıklar içinde başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 98. yıl dönümünde ilimizdeki kutlama programı, saat 09.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak; saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, İstanbul Valiliği'nce hazırlanan tören programıyla devam edecektir.

CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayacak; Beylikdüzü Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendireceği marşların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami KOÇ'un konuşmaları, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin seslendireceği şiirler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren engelli sporcuların gösterisi ve milli sporculardan oluşan tekwando grubunun sportif gösterisi ile devam edecek; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor AŞK grubunun "Gençlik ve Spor" temalı gösterisi ile sona erecektir. Programda ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreni de yer alacaktır" denildi.

